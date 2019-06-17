Марко: запретил Ферстаппену тесты MotoGP. Он слишком неразумен для этого
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что запретил тестировать байк MotoGP голландскому гонщику команды Максу Ферстаппену.
«Мне нравится смотреть MotoGP, потому что никогда нет уверенности в том, кто победит. Гонщики могут победить даже в составе команды-сателита. Если бы мы могли чему-то научиться из этого, то было бы здорово», — заявлял ранее в интервью De Telegraaf Макс Ферстаппен.
Однако спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко был непреклонен.
«Неудивительно, что пилотам Формулы-1 нравится MotoGP, они смотрят гонки этой серии и хотят попробовать себя на такой технике. Но я запретил тесты Максу Ферстаппену. Он слишком неразумен для этого», — подчеркнул Хельмут Марко.
- 17 июня 2019
-
18:41
-
17:46
-
16:25
-
16:02
-
15:30
-
15:04
-
14:50
-
14:22
-
13:58
-
13:16
-
12:48
-
12:42
-
12:13
-
11:38
-
11:23
-
10:10
-
09:04
-
00:25
-
00:16
- 16 июня 2019
-
23:30
-
22:39
-
21:24
-
20:02
-
20:00
-
19:32
-
19:07
-
18:52
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
17:38
-
16:17
-
16:03
-
15:21
-
14:07
Партнерский контент