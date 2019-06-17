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Марко: запретил Ферстаппену тесты MotoGP. Он слишком неразумен для этого

Марко: запретил Ферстаппену тесты MotoGP. Он слишком неразумен для этого
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что запретил тестировать байк MotoGP голландскому гонщику команды Максу Ферстаппену.

«Мне нравится смотреть MotoGP, потому что никогда нет уверенности в том, кто победит. Гонщики могут победить даже в составе команды-сателита. Если бы мы могли чему-то научиться из этого, то было бы здорово», — заявлял ранее в интервью De Telegraaf Макс Ферстаппен.

Однако спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко был непреклонен.

«Неудивительно, что пилотам Формулы-1 нравится MotoGP, они смотрят гонки этой серии и хотят попробовать себя на такой технике. Но я запретил тесты Максу Ферстаппену. Он слишком неразумен для этого», — подчеркнул Хельмут Марко.

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