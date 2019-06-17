Абитебуль: ясно одно — мы не можем останавливаться на достигнутом

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от предстоящего гран-при Франции.
«Отправляемся во Францию после хорошего результата в Мельбурне. Мы показали, что можем отыграться после неудачного старта чемпионата, и смогли сделать это профессионально и организованно.
Этап во Франции очень важен, и не только потому, что гонка будет домашней для нашей команды. Гран-при Франции станет отличной возможностью продемонстрировать наш дальнейший прогресс. Если в Канаде мы смогли показать, что наш двигатель стал сильнее, то во Франции планируем представить пакет обновлённых деталей нашего шасси. Ясно одно: мы не можем останавливаться на достигнутом в Канаде и намерены повторить хороший результат, чтобы продолжить отыгрывать отставание от лидеров», — приводит слова Сириля Абитебуля пресс-служба команды.
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