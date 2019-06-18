Меньше всего «софта» на Гран-при Австрии взяли в «Феррари»
Официальный поставщик шин для чемпионата мира Формулы-1 «Пирелли» опубликовал информацию о выборе комплектов резины пилотами на Гран-при Австрии.
Наименьшее количество «софта» на автодром «Ред Булл Ринг» привезут в «Феррари». Себастьян Феттель и Шарль Леклер выбрали лишь по семь комплектов этой резины. Также семь комплектов «софта» выбрали в «Рейсинг Пойнт». Лидеры чемпионата в лице «Мерседеса» выбрали по девять комплектов «софта».
Что касается пилотов «Торо Россо», то Даниил Квят и Александер Албон также выбрали на Гран-при Австрии по девять комплектов резины «софт».
Список выбора пилотами резины на Гран-при Австрии можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
Этап в Шпильберге будет проходить с 28 по 30 июня.
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