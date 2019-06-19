Судебный процесс вокруг логотипа Формулы-1 завершён

Американская компания 3М («Три Эм») и руководство Формулы-1 достигли соглашения об использовании товарного знака логотипа Формулы-1, сообщает PitPass.



Напомним, что руководство Формулы-1 представило новый логотип чемпионата в ноябре 2017 года. Эмблема серии была изменена впервые за 23 года. Не все пилоты восприняли нововведение с энтузиазмом. А уже через два месяца после презентации возник риск того, что новое лого может быть вовсе запрещено.



Компания 3M («Три Эм») заявила, что представленная Формулой-1 эмблема очень похожа на зарегистрированный 3M логотип для фирменного бренда компрессионных колготок Futuro. При этом он прошёл регистрацию в начале 2017 года. Компания не давала Формуле-1 разрешения на использование своего товарного знака.



В частности, одной из причин споров являлось то, что Формула-1 также планировала выпуск собственной брендированной одежды. Однако уже в марте 2019 года юристы Формулы-1 направили в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза извещение, что терапевтическая одежда не будет выпускаться под этим товарным знаком, следовательно, Формула-1 не претендует на данную сферу деятельности, что позволяло избежать путаницы среди потребителей — это было одним из аргументов со стороны 3М. В апреле 2019 года Ведомство подтвердило ограничение перечня товаров по заявке Формулы-1, а в июне 3М отозвала запрос о проверке. Таким образом, возражение было отозвано, а разбирательство по делу закрыто.

Суд между Формулой-1 и компанией 3М по логотипу начнётся 27 августа