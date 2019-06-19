В Liberty Media не исключают возможности расширения календаря сезона Формулы-1

Исполнительный директор Liberty Media Чейз Кэри не исключил возможности расширения календаря чемпионата мира. В настоящий момент календарь включает в себя 21 этап.



«Мы достигли договорённостей с Вьетнамом и Нидерландами, эти гонки появятся в календаре 2020 года. Календарь следующего сезона будет согласован в ближайшие несколько недель. В первую очередь для нас важно качество этапов, а не их количество. Но сейчас мы ведём переговоры о проведении ещё одного этапа на территории США, плюс нам бы хотелось вернуться в Африку.



В настоящий момент в календаре 21 этап, но если нам удастся найти верные места для проведения этапов, то мы можем добавить в календарь сезона ещё несколько Гран-при», — приводит слова Чейза Кэри GrandPrix.