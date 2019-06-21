Квят: я в основном готовился к гонке
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов свободных практик Гран-при Франции, отметив, что в целом первый день работы в Ле-Кастелле получился неплохим.
«В целом сегодня всё было неплохо. У нас получился продуктивный день. Хотя понять работу шин было непросто, нам всё же удалось многое узнать. Вторая свободная практика получилась достаточно чистой, и нам удалось кое-что сделать, чтобы понять, где сейчас наша машина. Я в основном готовился к гонке. Но мы всё же провели несколько коротких серий, чтобы увидеть, какова машина в таких условиях. Думаю, сегодня мы сделали всё необходимое. Теперь нужно понять, что мы можем сделать, чтобы прибавить», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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