Латифи в следующем сезоне может стать пилотом «Уильямса» или «Рейсинг Пойнт»
Резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи в следующем сезоне Формулы-1 может получить место боевого пилота, сообщает Auto Motor und Sport.
Отец канадского спортсмена может предложить одной из команд Ф-1 финансовую поддержку в размере $ 30 млн. Ожидается, что Латифи будет претендовать на место в «Уильямсе», где станет напарником Джорджа Расселла, или на место в «Рейсинг Пойнт». В последней он, вероятно, заменит Серхио Переса, так как отец Латифи подчёркивает, что не хотел бы видеть в напарниках у сына столь быстрого пилота, как Перес.
На данный момент у Латифи нет необходимых баллов для получения суперлицензии. Вероятнее всего, он доберёт недостающие очки уже в этом сезоне Формулы-2. На данный момент он лидирует в общем зачёте младшей серии.
- 21 июня 2019
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