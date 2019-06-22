Хюлькенберг: потерял заднюю часть машины в восьмом повороте — вот и всё
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг объяснил 13-й результат в квалификации Гран-при Франции Формулы-1. Напарник немца Даниэль Риккардо стал восьмым.
«Сегодня всё решали маленькие отрывы. У нас был не совсем плавный второй сегмент, и поэтому мы оказались за пределами топ-10. Не случилось ничего плохого. Мой первый круг на „медиуме“ в Q2 был хорошим, но на втором, который должен был стать быстрее, я потерял заднюю часть машины в восьмом повороте — вот и всё. Я нацеливаюсь на упорную борьбу завтра. Наш гоночный темп на тренировках выглядел хорошим, и мы нацеливаемся провести чистую гонку. Есть потенциал побороться за очки, и мы сделаем всё, что можем, чтобы вернуть машину в топ-10», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
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