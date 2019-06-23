Лоттерер оштрафован после гонки Формулы-Е в Берне и потерял четвёртое место
Вчера, 22 июня, в швейцарском Берне состоялся этап Формулы-E. После его завершения результаты гонки были пересмотрены. Андре Лоттерер лишился четвёртого места: за нарушение правил к его итоговому времени было добавлено 22 секунды, сообщает GPToday. В итоге пилот опустился на пятнадцатое место, что вызвало изменения в десятке. Стоффель Вандорн поднялся в топ-10 и получил очки по итогам этапа.
Штрафные санкции коснулись также Хосе-Марии Лопеса. Аргентинец был исключён из итогового протокола гонки за превышение использования лимита энергии в гонке. Команда Venturi была оштрафована на € 2000 тыс. за превышение использование энергии в ходе тренировок
Напомним, гонку Формулы-E в Берне выиграл действующий чемпион серии Жан-Эрик Вернь.
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