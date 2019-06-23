Масленников, Шешенин, Незванкин и Голиков выиграли гонки РСКГ под Смоленском

На автодроме «Смоленское кольцо» прошли первые гонки этапа СМП РСКГ, сообщает пресс-служба серии. В классе «Туринг» Андрей Масленников (Cupra Leon, LUKOIL Racing) провел блестящую квалификацию, выиграв в обоих ее сегментах. Он же стал триумфатором первой гонки, лидируя от старта до финиша и установив лучшее время круга. Второе место долго удерживал Павел Кальманович (Audi RS3, AG Team), однако незадолго до финиша он ошибся и пропустил вперед сразу нескольких соперников. Таким образом, серебро досталось Алексею Дудукало (Audi RS3, LUKOIL Racing), а бронзу завоевал Клим Гаврилов (Audi RS3, Carville Racing) — оба за гонку отыграли по три позиции.



Гонка класса S1600 порадовала борьбой во всех рядах пелотона. Лидирующая пара пилотов на LADA Granta команды LADA Sport ROSNEFT долго выясняла отношения, пока вперед не вышел Владимир Шешенин, оставив напарника с серебром. За третье место тоже кипело сражение, которое осталось за Русланом Нафиковым (Kia Rio X-Line, AKHMAT Racing), опередившим Павла Кузьминова (Kia Rio, AG Team).



Настоящей рулеткой стал объединенный заезд классов «Супер-продакшен» и «Туринг-Лайт», даже несмотря на то что первыми финишировали те же самые пилоты, что выиграли квалификацию в своих зачетах. В «Супер-продакшен» золото и серебро завоевали Владислав Незванкин и Андрей Петухов. Но по чистой скорости пилоты на Subaru BRZ команды Sofit Racing были быстрее, и, если бы Дмитрий Лебедев не столкнулся с Вадимом Антиповым, они имели шанс претендовать на высшие ступени подиума.



В классе «Туринг-Лайт» долгое время лидировал Айдар Нуриев (Ravon Nexia, RAVON Racing), но автомобиль подвёл его буквально на последнем круге. Так что первым финишировал Родион Шушаков (Peugeot 208, S-logistic), однако судьи признали его виновным в инциденте с Романом Голиковым (LADA Granta, «Академия ралли») — и именно он стал победителем гонки.