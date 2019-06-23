Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки. Сначала Риккардо обошёл Норриса, выехав всеми четырьмя колёсами на обочину, а затем Даниэль обошёл по обочине и временно вышедшего вперёд Райкконена. Таким образом, Риккардо могут наказать сразу за два обгона по обочине.

Посмотреть видео эпизода можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Разбирательство у стюардов начнётся в 18:45 мск.



Даниэль пересёк финишную черту седьмым, Райкконен — восьмым, а у Ландо Норриса 10-й результат позади ещё одного представителя «Рено» — немца Нико Хюлькенберга.