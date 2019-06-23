Хорнер: финиш Гасли 11-м разочаровывает, проверим всё на его машине

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Франции, где Макс Ферстаппен финишировал четвёртым, а Пьер Гасли — 11-м.



«Вновь хорошее выступление со стороны Макса. Разделение двух „Феррари“ было максимумом, которого мы могли сегодня добиться. При такой жаре ситуация с шинами обещала стать пограничной для тактики с одним пит-стопом, но Макс очень хорошо справился с ситуацией, чтобы финишировать четвёртым. Это его пятая четвёртая позиция в этом году.



Что касается Пьера, то его первый отрезок на шинах „софт“ был весьма хорошим, он относительно легко удерживал восьмое место, сумев проехать дольше, чем кто-либо ожидал. Механики провели невероятно быстрый пит-стоп, который позволил ему выехать впереди Даниэля, пытавшего совершить „подрезку“. К сожалению, на шинах „хард“ у Пьера просто не было темпа и он откатился назад. Финиш на 11-м месте разочаровывает, ведь мы вне очковой зоны, так что мы проверим всё на его машине, чтобы удостовериться, что не было скрытых проблем», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».