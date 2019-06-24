ФИА поправит «серые» зоны регламента, «Феррари» придётся поменять ПО двигателя

Международная автоспортивная федерация в преддверии гран-при Франции выпустила семь новых технических директив, которые направлены на закрытие лазеек в техническом регламенте, сообщает Auto Motor und Sport. Однако из директив включает в себя поправку к техническим требованиям к заднему крылу.



Пол информации источника, крылья некоторых команд были слишком изогнуты. Любопытная ситуация заключается в том, что в «Феррари» утверждают, что данный пункт нарушает «Мерседес», а в «Мерседесе» — наоборот.



Вторая поправка касается двигателя и выхлопных газов, которые создавали аэродинамический эффект на задней части кузова. Отныне это запрещёно, и две команды попросили об отсрочке в реализации этой поправки, поскольку им необходимо изменить программное обеспечение двигателей. одной из этих команд была «Феррари».