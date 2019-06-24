«Мерседес» в Австрии может сравняться с рекордом «Макларена» по победам подряд

На Гран-при Франции «Мерседес» одержал десятую победу подряд и им остаётся всего один шаг, чтобы сравняться с командой «Макларен» по количеству беспрерывных побед. У британского коллектива был период в истории, когда они одержали сразу 11 побед — в выдающемся для них сезоне 1988 года.
Примечательно, что «Мерседес» уже пытался дважды сравняться с этим рекордом, и оба раза в 2016 году. Но один раз Льюис Хэмилтон и Нико Росберг не поделили трассу и оба сошли (на Гран-при Испании 2016 года), а во второй раз Хэмилтона подвёл мотор, а Росберг не смог справиться со скоростью «Ред Булл» (в Малайзии того же года).
Ещё одна интересная статистика касается француза Пьера Гасли — благодаря штрафу Даниэля Риккардо он поднялся в очковую зону и стал первым французом за 16 лет, набравшим очки на домашнем этапе — после Оливье Паниса в 2003 году.
- 24 июня 2019
-
17:58
-
17:52
-
17:01
-
16:52
-
16:45
-
15:53
-
14:37
-
13:34
-
13:31
-
12:14
-
11:17
-
10:59
-
10:32
-
10:05
-
09:03
-
01:04
-
00:54
-
00:19
- 23 июня 2019
-
23:59
-
23:37
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06
-
19:51