«Мерседес» в Австрии может сравняться с рекордом «Макларена» по победам подряд

На Гран-при Франции «Мерседес» одержал десятую победу подряд и им остаётся всего один шаг, чтобы сравняться с командой «Макларен» по количеству беспрерывных побед. У британского коллектива был период в истории, когда они одержали сразу 11 побед — в выдающемся для них сезоне 1988 года.



Примечательно, что «Мерседес» уже пытался дважды сравняться с этим рекордом, и оба раза в 2016 году. Но один раз Льюис Хэмилтон и Нико Росберг не поделили трассу и оба сошли (на Гран-при Испании 2016 года), а во второй раз Хэмилтона подвёл мотор, а Росберг не смог справиться со скоростью «Ред Булл» (в Малайзии того же года).



Ещё одна интересная статистика касается француза Пьера Гасли — благодаря штрафу Даниэля Риккардо он поднялся в очковую зону и стал первым французом за 16 лет, набравшим очки на домашнем этапе — после Оливье Паниса в 2003 году.