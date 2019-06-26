«Альфа» удалила коллаж с Джовинацци в женском платье, держащим Кими за руку

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» удалила со своего официального сайта превью Гран-при Австрии, сопровождавшееся фотоколлажем, на котором Антонио Джовинацци был одет в женское платье и держал за руку своего напарника Кими Райкконена.
В своём превью пресс-служба команды рассказала историю Стельвио (Кими Райкконена) и Джулии (Антонио Джовинацци), которые благодаря гонкам укрепляли свою дружбу и любовь ко всему австрийскому, учили детей писать музыку и петь, сочиняли прекрасные симфонии и поедали шницель. А когда настал день Гран-при, Стельвио и Джулия помогли друг другу превзойти ожидания и получить победный кубок.
Пока пресс-служба итальянской команды никак не прокомментировала удаление пресс-релиза с официального сайта и не выпустила нового превью к этапу.
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