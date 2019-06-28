Гасли: чувствовал себя намного комфортнее, чем во Франции

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Австрии, признавшись, что на автодроме в Шпильберге чувствовал себя в болиде гораздо комфортнее, чем на домашнем этапе.
«С самого утра у меня были хорошие ощущения от машины, я мог атаковать, так что сегодняшний день был позитивным. Чувствовал себя намного комфортнее, чем во Франции, и, думаю, у нас хорошее направление для работы. Во второй практике много всего случилось, но мы все равно сумели провести все тесты, которые хотели. Условия были очень жаркими и было довольно ветрено, из-за чего приходилось нелегко. Растущие температуры — это главное, что нам нужно держать в голове перед воскресеньем.
Бордюры тоже могут обойтись довольно дорого, ведь они ломают немало машин. Наше третье место в протоколе смотрится хорошо, но мы все равно в четырех десятых от „Феррари“, так что нужно оставаться сконцентрированными и попробовать выжать из нашей техники ещё больше. Если смотреть на длинные серии, то они были несколько беспорядочными, так что изучим их внимательнее и решим, какая стратегия будет лучшей для воскресенья», — приводит слова Гасли пресс-служба австрийской команды.
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