Райкконен: ощущения от машины лучше, но не стоит витать в облаках

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги первого дня Гран-при Австрии Формулы-1. По словам финна, во второй тренировке машина была достаточно неплоха, вместе с тем он призвал не обольщаться этим и судить о силе болида лишь по квалификации и непосредственно гонке.

«Сегодня был такой прерывистый день, особенно днём, из-за красных флагов. Но так иногда бывает. Ситуация одинаковая для всех, и мы должны выжимать максимум, какая бы ни была ситуация. Ощущения от машины во второй практике были лучше, но не стоит витать в облаках. Слишком рано говорить, где мы находимся по сравнению с соперниками. Мы выясним это только завтра, в гонке. Без сомнений, мы должны поработать, чтобы прибавить перед квалификацией», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.