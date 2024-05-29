Марко назвал экс-сотрудника «Ред Булл», повлиявшего на прогресс «Макларена»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1. Также Хельмут вспомнил переход в британскую команду экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» Роба Маршалла. Сейчас Маршал является техническим директором «Макларена» по инжинирингу и дизайну.

«Макларен» [в Монако] привёз качественные обновления. Через девять месяцев после перехода Роба Маршалла [из «Ред Булл»] первые плоды уже есть», — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, победу на Гран-при Монако одержал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был Оскар Пиастри из «Макларена». Топ-3 замкнул Карлос Сайнс («Феррари»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал шестой результат.

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