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Йос Ферстаппен: выступление Макса в 2023 году было уникальным, это нужно ценить

Йос Ферстаппен: выступление Макса в 2023 году было уникальным, это нужно ценить
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, высказался о достижениях сына в профессиональном автоспорте.

«Каждые выходные вы должны быть готовы на 100%. Всё должно быть сделано правильно, от физической подготовки до работы с инженером. Я думаю, люди не понимают, что Макс должен делать ради таких достижений. Это не достаётся легко. Выступление Макса в 2023 году было уникальным. Я считаю, что это нужно по-настоящему ценить», — приводит слова Ферстаппена издание официальный сайт Макса.

В настоящий момент после восьми этапов Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов. Второе место занимает Шарль Леклер из «Феррари», замыкает тройку лидеров Ландо Норрис из «Макларена».

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