Бинотто: у нас нет интереса к кандидатуре Ферстаппена

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг слухи об интересе команды к Максу Ферстаппену и возможном переходе голландца в итальянскую команду в следующем сезоне.
«Интерес к Максу Ферстаппену на рынке пилотов? Нет, определённо нет. Могу только подтвердить то, что сказал Себастьян. У нас есть два пилота, у которых есть контракты, и мы довольны.
В следующем сезоне состав нашей команды определён, и нет причин, по которым он может измениться. В этом отношении дела идут хорошо», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Sports.
Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» по окончании сезона 2019 года. В контракте Макса есть пункт, согласно которому он имеет право вступить в переговоры с другими командами, если после Гран-при Венгрии на его счету не будет победы или он не будет идти на третьей позиции в личном зачёте.
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