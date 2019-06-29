Райкконен: Хэмилтон должен быть оштрафован

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мыслями об инциденте, случившемся в ходе квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон помешал в начале второго сектора финну. Британец прижался к внутренней части поворота, а потом пересёк траекторию и уехал на обочину.

«Не знаю, зачем он замедлился и не давал пройти себя. Сначала он вроде замедлился, а затем ускорился на траектории. Должен ли Льюис быть оштрафован? Когда кого-то блокируешь, ты всегда должен получить штраф, это просто. Так было всегда, но не знаю, что произойдёт в этот раз», — приводит слова Райкконена Motorsport Week.

На данный момент стюарды Гран-при Австрии изучают эпизод. Льюис Хэмилтон может потерять на стартовой решётке несколько позиций. Напомним, в ходе квалификации случился инцидент и с участием пилота «Уильямса» Джорджа Расселла и гонщика «Торо Россо» Даниила Квята, который также расследуется.