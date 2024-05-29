В BMW представили более мощные модели M3

Концерн BMW представил обновлённые модели третьей серии, включая спортивные версии M3 из линейки M Performance. При этом BMW M3 Competition Sedan и BMW M3 Competition Touring получили более мощные двигатели.

BMW M3 Touring и BMW M3 Sedan Фото: BMW

Модели от M Performance оснащены рядным 6-цилиндровым двигателем рабочим объёмом три литра и дополненным двумя турбинами. Но если на седане BMW M3 он выдаёт 353 кВт (480 л. с.), то в версии M3 Competition — уже 375 кВт (510 л. с.). В топовой комплектации M3 Competition с полным приводом M xDrive мощность достигает 390 кВт (530 л. с.).

BMW M3 Sedan и BMW M3 Touring Фото: BMW

Создатели отмечают, что полноприводная версия седана разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды, и подчёркивают, что время разгона до 200 км/ч сократилось на полсекунды — до 12,4.

Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч, но с дополнительным пакетом M Driver’s Package она способна достигать 280-290 км/ч в зависимости от типа кузова.

BMW M3 Touring и BMW M3 Sedan Фото: BMW

Также создатели добавляют, что все новые M3 будут собираться на заводе в Мюнхене. Производство новинок стартует в июле 2024 года.

Напомним, в конце мая в BMW также продемонстрировали концепт Skytop в кузове тарга, который, как ожидается, будет выпущен серийно.