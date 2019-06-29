Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции, сообщает пресс-служба ФИА. Стюарды этапа, рассмотрев эпизод с участием британца и пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, признали Льюиса виновным в блокировке.

В ходе инцидента британец прижался к внутренней части поворота, а потом пересёк траекторию и уехал на обочину. Райкконен остался недоволен эпизодом и после завершения сессии призывал наказать Хэмилтона штрафом.

Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Таким образом, лидер общего зачёта примет старт с пятой позиции. Второе место теперь досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третье — Валттери Боттасу из «Мерседеса», а с четвёртой позиции гонку начнёт Ландо Норрис на «Макларене».