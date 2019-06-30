Вассёр насильно постриг Джовинацци после первого финиша в очках

Сразу после финиша Гран-при Австрии Формулы-1 в моторхоуме итальянской команды «Альфа Ромео» произошёл забавный инцидент. Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр с ножницами погнался за пилотом Антонио Джовинацци, сумел догнать подопечного и отрезать прядь волос.



Судя по сообщению в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео», Джовинацци и Вассёр заранее договорились, что когда Антонио наберёт первые очки в Формуле-1, то лишится части собственной шевелюры. «Обещание есть обещание (особенно в случае с твоим боссом)», — гласит сообщение «Альфа Ромео».



В гонке Гран-при Австрии Джовинацци финишировал на 10-й позиции. Победу в гонке одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео».