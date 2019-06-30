Вассёр насильно постриг Джовинацци после первого финиша в очках
Сразу после финиша Гран-при Австрии Формулы-1 в моторхоуме итальянской команды «Альфа Ромео» произошёл забавный инцидент. Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр с ножницами погнался за пилотом Антонио Джовинацци, сумел догнать подопечного и отрезать прядь волос.
Судя по сообщению в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео», Джовинацци и Вассёр заранее договорились, что когда Антонио наберёт первые очки в Формуле-1, то лишится части собственной шевелюры. «Обещание есть обещание (особенно в случае с твоим боссом)», — гласит сообщение «Альфа Ромео».
В гонке Гран-при Австрии Джовинацци финишировал на 10-й позиции. Победу в гонке одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео».
- 30 июня 2019
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