Ферстаппен сохранил победу на Гран-при Австрии

Стюарды признали инцидент между голландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Феррари» монегаском Шарлем Леклером на последних кругах гонки гоночным и не стали наказывать победителя этапа Ферстаппена. Макс обогнал Леклера в борьбе за победу, но при этом жёстко вытеснил соперника на обочину, между машинами произошло столкновение колёсами.
«Стюарды изучили видеосвидетельства, выслушали пилота машины №33 (Макс Ферстаппен), пилота машины № 16 (Шарль Леклер) и представителей команд и решили следующее.
Машина №33 пыталась обогнать машину №16 на торможении в третьем повороте на 69-м круге. Во время атаки машина №33 была бок о бок с машиной №16 на входе в поворот, пилот полностью контролировал автомобиль, пытаясь совершить обгон по внутреннему радиусу.
Однако обе машины пытались преодолеть поворот бок о бок, однако было очевидно, что для двух машин пространства недостаточно. Вскоре после позднего апекса, на выходе из поворота, произошёл контакт между двумя машинами. Учитывая все условия, мы не считаем, что какой-либо из гонщиков полностью или преимущественно несёт ответственность за инцидент. Мы считаем это гоночным инцидентом«, — гласит решение стюардов.
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- 30 июня 2019
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