Райкконен: вчера мы были немного сильнее, но наша скорость улучшается

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при Австрии.
«Мы можем быть удовлетворены тем, что набрали очки, это хороший результат для команды. Я хорошо стартовал, первые круги были нормальными, но затем всё стало немного сложнее. Я чувствовал, что мне немного не хватает скорости, чтобы бороться с машинами вокруг меня, а когда скорость была, то нужно было беречь шины. Была работа на грани. Я пытался беречь покрышки и при этом ехать достаточно быстро. Было немного досадно, но в конечном счёте мы заработали хороший результат. У нас всё ещё есть пространство для улучшения. Чувствую, что вчера мы были немного сильнее, но наша скорость улучшается», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 30 июня 2019
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