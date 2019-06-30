Райкконен: вчера мы были немного сильнее, но наша скорость улучшается

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при Австрии.



«Мы можем быть удовлетворены тем, что набрали очки, это хороший результат для команды. Я хорошо стартовал, первые круги были нормальными, но затем всё стало немного сложнее. Я чувствовал, что мне немного не хватает скорости, чтобы бороться с машинами вокруг меня, а когда скорость была, то нужно было беречь шины. Была работа на грани. Я пытался беречь покрышки и при этом ехать достаточно быстро. Было немного досадно, но в конечном счёте мы заработали хороший результат. У нас всё ещё есть пространство для улучшения. Чувствую, что вчера мы были немного сильнее, но наша скорость улучшается», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».