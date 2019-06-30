Риккардо: надеюсь, найдём проблему и в Сильверстоуне будем смеяться

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал слабую форму французской команды на Гран-при Австрии. Австралиец и его напарник Нико Хюлькенберг финишировали 12-м и 13-м.



«Я не хочу ехать в районе 12-го места. Сегодня это было самым сложным. Но до этой гонки у нас была хорошая серия, так что я не хочу, чтобы этот уик-энд диктовал впечатления от всего сезона. У нас был определённый импульс, и я хочу вновь найти его к Сильверстоуну.



Хочу сказать, что есть какая-то проблема. Очень надеюсь, что мы найдём её на этой неделе. Например, в Ле-Кастелле было очень ветрено, но я не чувствовал, что на нас это очень сильно влияло. А сегодня было тихо, но ощущения от машины были такие, словно по ходу гонки была серьёзная турбулентность — особенно на высокой скорости. Хочу верить, что мы найдём какую-то проблему. Я настроен оптимистично на то, что мы поймём, что было не так, и в Сильверстоуне будем смеяться», — приводит слова Риккардо RaceFans.