Риккардо: надеюсь, найдём проблему и в Сильверстоуне будем смеяться

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал слабую форму французской команды на Гран-при Австрии. Австралиец и его напарник Нико Хюлькенберг финишировали 12-м и 13-м.
«Я не хочу ехать в районе 12-го места. Сегодня это было самым сложным. Но до этой гонки у нас была хорошая серия, так что я не хочу, чтобы этот уик-энд диктовал впечатления от всего сезона. У нас был определённый импульс, и я хочу вновь найти его к Сильверстоуну.
Хочу сказать, что есть какая-то проблема. Очень надеюсь, что мы найдём её на этой неделе. Например, в Ле-Кастелле было очень ветрено, но я не чувствовал, что на нас это очень сильно влияло. А сегодня было тихо, но ощущения от машины были такие, словно по ходу гонки была серьёзная турбулентность — особенно на высокой скорости. Хочу верить, что мы найдём какую-то проблему. Я настроен оптимистично на то, что мы поймём, что было не так, и в Сильверстоуне будем смеяться», — приводит слова Риккардо RaceFans.
- 30 июня 2019
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