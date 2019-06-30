Джовинацци: счастлив впервые в карьере финишировать в очковой зоне
Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал итоги Гран-при Австрии на котором он впервые в карьере смог заработать очки.
«Я счастлив впервые в карьере финишировать в очковой зоне. Это невероятное ощущение, просто камень упал с души. Думаю, что это был наш максимум сегодня, я рад, что мы смогли заработать очки двумя болидами.
Квалификация сложилась удачно, но в гонке было непросто. Серзио Перес оказывал на меня давление на протяжении всей гонки, но я очень хотел заработать очки. Наши усилия, наконец, вознаграждены, но мы должны двигаться дальше. После этапа во Франции мы сделали шаг в верном направлении, теперь важно продолжать в том же духе», — приводит слова Антонио Джовинацци официальный сайт команды.
- 30 июня 2019
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