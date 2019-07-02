Сын Энцо Феррари: фанаты «Скудерии» начинают думать, что команду наказывают

Сын Энцо Феррари, владелец 10% акций компании и вице-президент «Феррари» Пьеро Ларди, выразил надежду, что в Формуле-1 в скором времени найдут способ унифицировать наказания в ходе рассмотрения одинаковых эпизодов. По его словам, в противном случае фаны «Скудерии» будут уверены, что команду попросту наказывают.

«Нам нужно единообразие в ходе рассмотрения спорных эпизодов. Или мы будем следовать этому правилу, или люди будут недовольны. Фанаты „Феррари“ начинают думать, что таким образом команду наказывают. Я предпочитаю думать, что это не так.

Наша позиция ясна, мы уверены в победе Феттеля в Монреале. Но в том случае правила трактовались практически буквально, чего мы уже не наблюдали на Гран-при Австрии. Сейчас я отложу вопрос противоречивых эпизодов, потому что у каждого свои взгляды. Но я хочу поговорить о принципах этой проблемы в целом. Всем нам следует упростить правила. Мы должны сделать Формулу-1 настолько понятной, насколько это возможно. Необходимо унифицировать трактовку спорных эпизодов, либо люди будут выражать недовольство.

Невзирая на все последние события, команда реагирует на трудности, и это хорошо», — приводит слова Ларди The Judge13.