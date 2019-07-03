Источник: «Феррари» рассматривает Риккардо и Боттаса в качестве замены Феттеля
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо наряду с Валттери Боттасом оказался в шорт-листе команды «Феррари», сообщает AutoAction. По информации источника, итальянский коллектив рассматривает этих пилотов в качестве потенциальной замены Себастьяну Феттелю, в случае, если Феттель примет решение завершить карьеру по окончании сезона-2019.
По информации источника, несмотря на то что у Риккардо есть контракт с «Рено» на 2020 год, он имеет право покинуть команду по окончании сезона, если получит предложение от «Феррари» или «Мерседеса».
Напомним, что Риккардо по окончании минувшего сезона покинул состав «Ред Булл», перейдя в стан «Рено». В нынешнем сезоне Риккардо занимает 10-ю строчку в личном зачёте, трижды финишировав в очковой зоне в девяти гонках.
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