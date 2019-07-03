Видео: Квят опускается на последнее место после двойного обгона Расселла

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор одного из моментов, произошедших в гонке Гран-при Австрии. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят попытался обогнать в первом повороте польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицу, однако не сумел его опередить. После неидеального выхода из поворота в исполнении обоих гонщиков их на следующей прямой сумел опередить ещё один представитель «Уильямса» — британец Джордж Расселл, стартовавший с пит-лейна. Таким образом, на четвёртом круге гонки Квят откатался на последнюю позицию.



Впоследствии Квят опередил оба «Уильямса» и финишировал на 17-м месте на фоне технических проблем с автомобилем «Торо Россо».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.