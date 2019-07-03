Видео: Квят опускается на последнее место после двойного обгона Расселла
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор одного из моментов, произошедших в гонке Гран-при Австрии. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят попытался обогнать в первом повороте польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицу, однако не сумел его опередить. После неидеального выхода из поворота в исполнении обоих гонщиков их на следующей прямой сумел опередить ещё один представитель «Уильямса» — британец Джордж Расселл, стартовавший с пит-лейна. Таким образом, на четвёртом круге гонки Квят откатался на последнюю позицию.
Впоследствии Квят опередил оба «Уильямса» и финишировал на 17-м месте на фоне технических проблем с автомобилем «Торо Россо».
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
- 3 июля 2019
-
15:45
-
15:42
-
14:25
-
13:37
-
12:39
-
12:02
-
11:55
-
11:07
-
10:12
-
09:02
-
01:19
-
01:18
- 2 июля 2019
-
22:59
-
21:22
-
20:47
-
19:51
-
18:48
-
17:53
-
16:16
-
15:31
-
14:50
-
13:34
-
12:18
-
11:10
-
10:12
-
10:03
-
09:22
-
00:48
-
00:07
- 1 июля 2019
-
21:48
-
19:33
-
18:47
-
17:35
-
16:33
-
16:12
Партнерский контент