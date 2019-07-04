Видео красивого трюка: гоночный «КАМАЗ» перепрыгивает необычную «Ламборгини»

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» и знаменитый гонщик «Мэд Майк» Уидетт сняли новое совместное видео. В нём многократный победитель ралли-марафона «Дакар» Эдуард Николаев на своём грузовике-капотнике перепрыгивает через Lamborghini Huracán Мэд Майка. Интересно, что «Ламборгини» специально подготовлена для участия в соревнованиях по дрифту. Трюк был снят в Англии перед традиционным Фестивалем скорости в Гудвуде.
Прыжок «КАМАЗа» — только часть видео. Согласно общему сюжету, Николаев и Уидетт случайно пересекаются на заправке. Они оба — в костюмах, но за рулём боевых автомобилей — направляются на торжественный бал. Николаев предлагает Мэд Майку пари: кто позднее доберётся до места бала и припаркуется, будет вынужден провести вечер, надев огромную бабочку.
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