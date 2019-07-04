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Квят проведёт демонстрационные заезды на болиде Формулы-1 в Санкт-Петербурге

Квят проведёт демонстрационные заезды на болиде Формулы-1 в Санкт-Петербурге
Авто / Формула-1 0

Компания «Ред Булл» объявила о проведении показательных заездов команды Формулы-1 «Торо Россо» в Санкт-Петербурге. Мероприятие под названием Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste состоится 24 августа 2019 года. За руль автомобиля «Торо Россо» сядет российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят.

Как уточняет пресс-служба «Ред Булл», Квят совершит четыре 15-минутных показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту. В программе также FMX-шоу Алексея Колесникова и дрифт боевого грузовика команды «КАМАЗ-мастер». Начало мероприятия запланировано на 14:00.

В сезоне-2019 Квят занимает по итогам девяти Гран-при 14-е место в личном зачёте чемпионата мира. На счету Даниила 10 очков благодаря четырём попаданиям в очковую зону.

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