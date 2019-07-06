В «Рейсинг Пойнт» объясняют проблемы наследием «Форс Индии»

Финансовые трудности «Форс Индии» в конце прошлого сезона затормозили процесс развития болида 2019 года, именно этим наследием объяснил проблемы команды «Рейсинг Пойнт», ставшей её преемницей, технический директор коллектива Эндрю Грин.
«Борьба в середине пелетона невероятна плотная. Небольшой отрыв может переместить вас как в начало этой группы, так и в конец.
У нашей машины есть некоторые проблемы с балансом, с которыми мы начали сезон. На самом деле, думаю, это в какой-то части наследие прошлого года. В конце прошлого сезона и начале нынешнего мы занимали примерно одинаковые позиции.
Нас ждет много изменений в следующих гонках и после большого перерыва. У нас много работы, но атмосфера в команде невероятно оживленная.
Мы верим в светлое будущее команды, чего раньше никогда не могли сделать. Тот факт, что в данный момент у нас есть некоторые проблемы, не отвлекает нас от работы на перспективу», -приводит слова Грина Autosport.
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