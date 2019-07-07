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Аль-Аттия лидирует в зачёте внедорожников после 1-го этапа «Шёлкового пути»

Аль-Аттия лидирует в зачёте внедорожников после 1-го этапа «Шёлкового пути»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

7 июля в Иркутске стартовала раллийная гонка «Шёлковый путь». Первый её этап пролегал между Иркутском и Байкальском, длина спецучастка составила 50,87 км. Покрытие маршрута было на 100% грунтовым.

Победителем первого этапа ралли в классе внедорожников стал Нассер Аль-Аттия. Второе место у Жерома Пелише, третьим идёт представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи.

В зачёте грузовиков лидерство захватил экипаж Сергея Вязовича на МАЗе, второе место у экипажа «КАМАЗ-Мастер» во главе с Антоном Шибаловым, тройку лучших замыкает Алексей Вишневский на МАЗе. Другие машины «КАМАЗ-Мастер» расположились на 4-м, 8-м, и 12-м месте.

Ралли «Шёлковый Путь». Положение после 1-го этапа

Зачёт внедорожников

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 29.24
2. Жером Пелише («Оптимус») — +2,32
3. Язид Аль-Раджи («Тойота») — +3,09
…11. Сергей Успенский («Ниссан») — +5,21
...41. Сергей Карякин («Кан-Ам») — +16,40

Зачёт грузовиков

1. Сергей Вязович («МАЗ») – 34.32
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +0,56
3. Алексей Вишневский («МАЗ») — +2,36
4. Андрей Каргинов ( «КАМАЗ») — +3,27
5. Мартен ван дер Бринк («Рено») — +3,43
…8. Сергей Куприянов (Россия, «КАМАЗ») — +4,35
…12. Айрат Мардеев (Россия, «КАМАЗ») — +8,31.

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