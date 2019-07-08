Вязович 30 минут не пропускал сигналившего ему гонщика «КАМАЗа» Шибалова

В ходе второго спецучастка ралли-рейда «Шёлковый путь» экипажу «КАМАЗа» Антона Шибалова не удалось побороться за победу, поскольку, когда Шибалов нагнал ушедшего со старта двумя минутами ранее белоруса Сергея Вязовича, на протяжении почти получаса российский экипаж подавал сигналы уступить дорогу, но не был услышан Вязовичем.



«Мы попросили организаторов гонки разобраться в ситуации и проверить прибор в машине Вязовича. Если он не работает, то надо его заменить или отремонтировать, а если работал и сигналы были получены, то нужно выяснить, почему он (Вязович) так себя вёл. Обращаю внимание, что это не протест, а просьба выяснить ситуацию. «КАМАЗ-мастер» не претендует ни на какие санкции, это регламент, в котором все отображено. Нужно снять показания прибора с машины Вязовича. В нашем приборе все сигналы зафиксированы», — приводит слова тим-менеджера команды Сергея Савостина пресс-служба «КАМАЗ-мастера».



«Местами было настолько узко грузовикам, что сбрасывали темп, чтобы пролезть. В одном месте насобиралось много машин категории Т3, обогнать их не было никакой возможности. Немного потеряли время, один раз посигналил Антон Шибалов, но не было возможности пропустить его. Как только вышли на широкую часть, они стали нам уступать дорогу», — прокомментировал ситуацию Вязович.