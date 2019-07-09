Кубица — о слабых результатах: это лучше, чем смотреть Ф-1, сидя на диване

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что не разочарован сезоном, даже невзирая на слабые результаты. По словам поляка, это всё равно лучше, чем смотреть Формулу-1 по телевизору.

«Разочарование — не совсем верное слово. В конце концов, это всё равно лучше, чем смотреть Формулу-1, сидя на диване. Конечно, я был бы рад, если бы сталкивался с меньшим количеством проблем и боролся бы за более высокие места.

К сожалению, сложная ситуация бросает тень на главное достижение — на то, что я в принципе смог вернуться. Для меня это значило очень многое. Это то, о чём забыл и я, потому что Формула-1 — быстрый спорт. Вы тоже забыли об этом, но я достиг того, над чем работал много лет», — приводит слова поляка GPblog.