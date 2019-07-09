К. Уильямс: уверена, что Расселл — будущий чемпион мира

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс поделилась мнением о пилоте Джордже Расселле. По её словам, в нынешнем сезоне в Гроуве выступает будущий чемпион.

«Джордж очень упорно работает. Он готовился, чтобы получить место в команде. Он даже подготовил презентацию в PowerPoint, чтобы показать нам, почему мы должны подписать контракт именно с ним. Никто из пилотов не делал такого. Теперь он постоянно готовит презентации на тему того, что бы он хотел улучшить в машине. Уверена, что Расселл — будущий чемпион мира, и надеюсь, что он завоюет титул с нашей командой. Я уже устала терять пилотов, которые уходят и становятся чемпионами в других командах», — сказала Уильямс в интервью, размещённом на канале Нико Росберга в YouTube.