К. Уильямс: уверена, что Расселл — будущий чемпион мира
Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс поделилась мнением о пилоте Джордже Расселле. По её словам, в нынешнем сезоне в Гроуве выступает будущий чемпион.
«Джордж очень упорно работает. Он готовился, чтобы получить место в команде. Он даже подготовил презентацию в PowerPoint, чтобы показать нам, почему мы должны подписать контракт именно с ним. Никто из пилотов не делал такого. Теперь он постоянно готовит презентации на тему того, что бы он хотел улучшить в машине. Уверена, что Расселл — будущий чемпион мира, и надеюсь, что он завоюет титул с нашей командой. Я уже устала терять пилотов, которые уходят и становятся чемпионами в других командах», — сказала Уильямс в интервью, размещённом на канале Нико Росберга в YouTube.
- 10 июля 2019
-
01:08
-
00:57
- 9 июля 2019
-
23:53
-
22:53
-
22:20
-
20:16
-
19:41
-
19:22
-
18:51
-
17:59
-
16:55
-
16:15
-
14:56
-
13:24
-
12:21
-
11:40
-
10:49
-
10:15
-
09:17
-
00:35
- 8 июля 2019
-
22:40
-
22:12
-
21:49
-
20:44
-
19:12
-
18:16
-
17:27
-
15:29
-
15:00
-
14:08
-
13:10
-
12:31
-
11:19
-
10:18
-
09:12
Партнерский контент