Вольф: в Великобритании не должно возникать проблем с охлаждением

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.
«На этапе в Австрии стала известна главная уязвимость наших машин, которая не позволила нам рассчитывать на победу. Мы поработали над системой охлаждения, однако сочетание разреженного воздуха и жаркой погоды в Австрии заставило нас многим пожертвовать. Мы продолжим работу, чтобы в следующих гонках быть в лучшей форме. По счастью, в Англии не так жарко, так что в Сильверстоуне не должно возникать проблем с охлаждением.
В нынешнем сезоне мы хорошо выступали на трассах с разным типом поворотов, так что должны быть в Великобритании в хорошей форме. Однако у нас возникали проблемы с надёжностью, что могло нам стоить многих очков, так что важно сохранять концентрацию», — цитирует Вольфа официальный сайт команды.
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