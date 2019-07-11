Каргинов выиграл пятый этап «Шёлкового пути» и приблизился к Вязовичу

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов выиграл пятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Россиянин промчался по трассе пятого спецучастка с лучшим временем, опередив ставшего вторым Антона Шибалова на 4 минуты и 18 секунд. Финишировавший третьим Вязович проиграл победителю спецучастка семь минут, сообщает пресс-служба гонки.



Два пилота белорусской команды сегодня останавливались на трассе. У Александра Василевского на трассе пятого этапа заглох двигатель, а финишировал он со сломанным амортизатором кабины. Алексею Вишневскому также пришлось остановиться – один раз для того, чтобы убрать из кабины оторвавшийся с креплений огнетушитель, а второй — чтобы помочь экипажу Василевского.



Накануне стало известно, что Вязович получил пенализацию за превышение лимита скорости на спецучастке – причём не один раз, а целых пять. Таким образом, отставание Каргинова разом сократилось на пять минут. Сегодня же он отыграл ещё семь минут, и вот уже разрыв между лидером гонки и прошлогодним победителем составляет 19 минут 35 секунд. В тройке лидеров – как раз между Вязовичем и Каргиновым – находится Антон Шибалов. Его отставание от гонщика из «МАЗ-СПОРТавто» составляет 16 минут.



В легковом зачёте продолжает лидировать Нассер Аль-Аттия. Имя второго призёра сегодняшнего дня стало неожиданностью – пересевший на новый багги Century CR6 Матьё Серрадори никак не мог найти нужный темп. И вот сегодня ему наконец-то удалось сделать это. Француз финишировал вторым в трёх минутах позади Аль-Аттии. В зачёте Т3 очередную победу одержал Сергей Карякин. Второе время показал Остин Джонс. Акира Миура стал лучшим в Т2, Александр Зайцев – второй.



«Шёлковый путь». Внедорожники. Положение после 5-го этапа

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») — 11:47.41

2. Лю Кун (Shanxi Yunxiang Qimosport) +36.25

3. Жером Пелише (Raid Lynx) +42.14

4. Денис Кротов (MSK Rally Team) +45.02

...19 (Т3 — 1). Сергей Карякин (Snag Racing) +3:07.31.



«Шёлковый путь». Грузовики. Положение после 5-го этапа

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто»») — 12:34.05

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +16.04

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +18.35

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +32.06

5. Мартин ван ден Бринк («Рено») +48.29

6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +51.04

7. Александр Василевский («МАЗ-СПОРТавто») +1:00.12.