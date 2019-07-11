Rich Energy уволит генерального директора и продолжит сотрудничество с «Хаасом»

Компания Rich Energy подтвердила, что останется генеральным спонсором команды Формулы-1 «Хаас» и в настоящее время занимается увольнением своего генерального директора Уильяма Стори за распространение информации о расторжении договора. Примечательно, что компания Rich Energy не назвала имя ответственного за эту ситуацию напрямую.



«Акционеры, которым принадлежит большая часть Rich Energy, хотели бы уточнить некоторые заявления, которые были распространены в СМИ из несанкционированного источника. Мы искренне верим в команду «Хаас», её производительность и организацию в целом, мы полностью привержены действующему соглашению. Мы полностью доверяем продукту Формулы-1 и платформе, которую они предложили нашему бренду.



Очевидно, что мошеннические действия одного человека привели к такой ситуации. Мы находимся в процессе юридического отстранения этого человека от всех обязанностей управления компанией. Он может говорить за себя, но его взгляды не совпадают с мнением компании. Больше мы не будем комментировать эту ситуацию и решим данный вопрос за закрытыми дверями», — приводит заявление компании Rich Energy GPToday.