Гендиректор Rich Energy заявил, что переворот против него провалился

История вокруг титульного спонсора «Хаас» Rich Energy продолжает развиваться. Напомним, вчера, 10 июля, генеральный директор компании Уильям Стори заявил, что сотрудничество с американской командой будет прекращено из-за её слабых результатов. Но уже сегодня, 11 июля, представители Rich Energy опровергли эту информацию, обвинив Стори в мошенничестве и отметив, что на данном этапе проходит процесс его увольнения.
Однако сам зачинщик скандала, судя по всему, не согласен с происходящим. По его словам, недовольные его деятельностью акционеры вступили в сговор с «Ред Булл» и Whyte Bikes, а сам он по-прежнему пользуется полной поддержкой первых лиц Rich Energy.
«Заявление миноритарных акционеров Rich Energy, находящихся в тёплых отношениях с „Ред Булл“ и Whyte Bikes, выглядят смехотворно. Их попытка дворцового переворота провалилась. Я контролирую все процессы и пользуюсь полной поддержкой всех ключевых лиц», — говорится в заявлении Стори, опубликованном на официальной странице Rich Energy в «Твиттере».
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