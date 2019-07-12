Ферстаппен: Хэмилтон тоже постареет, а мы с Леклером будем бороться за победы
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил предположение, что через несколько лет за победы в чемпионате будет бороться он и пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Здорово, что Кристиан Хорнер оценивает меня выше, чем Льюиса Хэмилтона. Но я не думаю об этом, в пелотоне есть и другие пилоты, которые могут стать угрозой для Льюиса. Шарль Леклер прекрасный гонщик, в противном случае он бы не получил контракт с „Феррари“.
Если вы посмотрите на мой возраст, на его возраст, а также на возраст ряда других пилотов, то понятно, что однажды мы будем бороться за победы, так как Льюис Хэмилтон тоже постареет. В конце концов более молодые пилоты перехватывают пальму первенства и это естественный процесс», — приводит слова голландца Speedweek.
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