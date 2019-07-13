Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Феттель — 6-й, Квят — 17-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Победителем сессии стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент квалификации и показал семнадцатый результат. Его напарник Александер Албон примет старт с девятой позиции.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,093

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,006

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,079

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,183

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,497

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,694

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,089

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,131

9. Александер Албон («Торо Россо») — +1,252

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,293



Не вышли в третий сегмент квалификации



11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.26,519

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.26,546

13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.26,578

14. Ромен Грожан («Хаас») — 1.26,757

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.26,928



Не вышли во второй сегмент квалификации



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.26,662

17. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.26,721

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.26,762

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,789

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.28,257.