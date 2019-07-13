Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Феттель — 6-й, Квят — 17-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Победителем сессии стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент квалификации и показал семнадцатый результат. Его напарник Александер Албон примет старт с девятой позиции.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,093
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,006
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,079
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,183
5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,497
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,694
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,089
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,131
9. Александер Албон («Торо Россо») — +1,252
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,293
Не вышли в третий сегмент квалификации
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.26,519
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.26,546
13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.26,578
14. Ромен Грожан («Хаас») — 1.26,757
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.26,928
Не вышли во второй сегмент квалификации
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.26,662
17. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.26,721
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.26,762
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,789
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.28,257.
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