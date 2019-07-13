Райкконен: тяжёлый уик-энд для нас

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что двенадцатый результат в квалификации Гран-при Великобритании — не то, на что он рассчитывал. Финн вынужден был признать, что уик-энд для команды складывается не самым лучшим образом.

«Откровенно говоря, это совсем не то, на что мы надеялись, но у нас не было скорости. Похоже, что этот уик-энд — тяжёлый для нас. Очень нелегко собрать всё воедино. Все спрашивают, станет ли выбор резины преимуществом, но как я могу знать ответ? Посмотрим, что принесёт завтрашний день», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».

Напарник Райкконена по команде, Антонио Джовинацци, показал одиннадцатый результат. Напомним, победителем сессии стал Валттери Боттас.