Райкконен: тяжёлый уик-энд для нас
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что двенадцатый результат в квалификации Гран-при Великобритании — не то, на что он рассчитывал. Финн вынужден был признать, что уик-энд для команды складывается не самым лучшим образом.
«Откровенно говоря, это совсем не то, на что мы надеялись, но у нас не было скорости. Похоже, что этот уик-энд — тяжёлый для нас. Очень нелегко собрать всё воедино. Все спрашивают, станет ли выбор резины преимуществом, но как я могу знать ответ? Посмотрим, что принесёт завтрашний день», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».
Напарник Райкконена по команде, Антонио Джовинацци, показал одиннадцатый результат. Напомним, победителем сессии стал Валттери Боттас.
- 13 июля 2019
-
21:46
-
21:25
-
20:41
-
20:28
-
20:05
-
19:42
-
19:38
-
19:22
-
19:04
-
19:02
-
18:49
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:49
-
17:44
-
17:26
-
17:20
-
17:04
-
16:51
-
15:55
-
15:13
-
14:15
-
14:05
-
13:17
-
13:17
-
12:16
-
11:58
-
09:58
-
09:00
-
00:33
-
00:22
- 12 июля 2019
-
23:26
-
22:39
-
21:59
Партнерский контент