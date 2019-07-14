Эйткен выиграл вторую гонку Ф-2 в Великобритании, Шумахер — 6-й, Мазепин — 12-й

Пилот Campos Racing Джек Эйткен завоевал победу во второй гонке Формулы-2 в Великобритании. Второе место досталось Луи Делетразу из Carlin, тройку лучших замкнул Ник де Врис из ART Grand Prix. Мик Шумахер показал шестой результат.

Что касается Никиты Мазепина, он вновь оказался вне пределов топ-10, финишировав на двенадцатой позиции.

Формула-2. Великобритания. Вторая гонка

1. Джек Эйткен (Campos Racing)

2. Луи Делетраз (Carlin)

3. Ник де Врис (ART Grand Prix)

4. Каллум Айлотт (Sauber Junior)

5. Николас Латифи (DAMS)

6. Мик Шумахер (Prema)

7. Нобухару Мацусита (Carlin)

8. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing)

9. Джордан Кинг (MP Motorsport)

10. Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior)

11. Антуан Юбер (Arden Motorsport)

12. Никита Мазепин (ART Grand Prix).