Шварцман: хотя бы быстрейший круг мы получили. Лучший обгон — за второе место

Гонщик программ «СМП Рейсинг» и «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал ход второй гонки Формулы-3 в Сильверстоуне, где россиянин пробился с пятой позиции на вторую.



«У меня был хороший старт. Попробовал сунуться в первом повороте вправо, но там не было места, так что пришлось отступить. Потом боролся бок о бок с Пульчини и проиграл позицию на старте. Немного неправильный подход был с моей стороны, моя сделать всё немного по-другому.



Из обгонов больше всего понравился тот, что был за второе место с Лоусоном. Я его „прикрыл“, было близко, но мы удержались, всё было нормально. К сожалению, у меня уже не было времени догнать Пульчини: до финиша оставалось слишком мало времени — оно ушло на обгоны. Так что уже концентрировался на быстрейшем круге. Хотя бы это мы и получили», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.