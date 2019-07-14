Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — девятый

На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас.



Третьим к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.



Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на девятой позиции, его напарник Александер Албон — на 12-й.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +24,928

3. Шарль Леклер («Феррари») — +30,117

4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +34,692

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +39,458

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +53,639

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +54,401

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1.05,540

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1.06,720

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1.12,733

11. Ландо Норрис («Макларен») — +1.14,281

12. Александер Албон («Торо Россо») — +1.15,617

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1.21,086

14. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

15. Роберт Кубица («Уильямс») — +1 круг

16. Себастьян Феттель («Феррари») — +1 круг

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал.