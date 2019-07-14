Гасли: хотел бы так проводить каждую гонку
Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на четвёртой позиции.
«Я здорово провёл уик-энд начиная с пятницы и заканчивая воскресеньем. Сегодняшняя гонка стала лучшей для меня в сезоне. Мы боролись с сильнейшими, как и должно быть. Я доволен четвёртой позицией на финише.
Да, разумеется, мне хотелось подняться на подиум сегодня, он был совсем близко, но я очень рад, что в этот уик-энд мы смогли добиться большого прогресса. В гонке я боролся с Феттелем и Леклером, было много интересных ситуаций. Теперь мне нужно прибавить, чтобы подняться на подиум. Хотел бы так проводить каждую гонку», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
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