Хюлькенберг пропустил Квята из-за аварийного режима работы двигателя

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о ходе Гран-при Великобритании, по итогам которого он занял 10-е место. В частности, немец объяснил, почему в один из моментов без борьбы пропустил Даниила Квята и отстал от него на четыре секунды.



«Сегодня пришлось упорно работать, и мы недовольны, что не оказались выше 10-го места. Было ощущение, что гонка просто уходит от нас. Наша стратегия могла бы быть умнее, на рестарте после сейфти-кара меня ударили, и я потерял место, а затем ближе к концу мне пришлось на пару секунд перейти в аварийный режим работы мотора, что вновь откинуло меня назад. Просто это одно из тех воскресений, когда все заминки сошлись вместе. Позитивно, что обе машины вновь в очках, но мы перегруппируемся и изучим ряд вещей, чтобы оказаться в более выгодном положении к следующей гонке», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.